Майская Казань: какие мероприятия посетить

Подборка интересных событий в столице Татарстана на май 2024 года

Фото: Реальное время

Май не время скучать дома! Изучили «Яндекс.Афишу» и собрали мероприятия, которые точно стоит посетить в Казани уже в этом месяце.

Концерты

«Руки Вверх!»

5 мая. «Татнефть-Арена». 12+

«Руки Вверх!» — легендарная группа, на музыке которой выросло не одно поколение. Их песни ассоциируются с самыми теплыми воспоминаниями: от школьных дискотек до первых поцелуев. Их музыка била все рекорды на радио, а альбомы становились платиновыми.

На этот раз музыканты порадуют слушателей новой программой, уникальными световыми и видеоэффектами, а еще звездными гостями и, конечно, возможностью исполнить главные хиты юности вместе.

25/17

10 мая. Korston. 16+

Группа «25/17» начинала свой путь как типичный рэп-коллектив, но постепенно расширяла творческие рамки, экспериментируя со звучанием и сочетая в своей музыке разные жанры. Сейчас группа популярна как среди любителей хип-хопа, так и среди приверженцев альтернативного рока. Артисты имеют совместные работы со многими известными музыкантами, среди которых Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев и многие другие.

Зрителей ждет презентация нового альбома, хиты, проверенные временем и просто хорошая музыка в исполнении харизматичных музыкантов.

Macan

10 мая. «Татнефть-Арена». 16+

Молодой российский певец и автор песен, обладатель негласного статуса голоса улиц выступит с сольным концертом.

Успех к Macan пришел благодаря треку «Веселящий газ». В это же время он выпустил дебютный альбом — «1000 км до мечты». Кстати его псевдоним переводится как «тигр» и отсылает к названию автомобиля Porsche Macan.

На его концерте гости смогут исполнить вместе с любимым музыкантом хиты «Спой», «Юг», «Май», Asphalt 8, «Останься образом» и другие песни, а также услышат новые еще неизданные треки.

«Элли на маковом поле»

3 мая. Reborn. 12+

«Элли на маковом поле» — это российская исполнительница и поэтесса, чьи песни западают в самые глубокие уголки души, пробуждая самые нежные чувства. Ее песни в жанре инди-поп, теплые и душевные, исполняются пронзительным чистым вокалом под аккомпанемент фортепиано.

На концерте певица исполнит свои самые душещипательные песни, а также представит новый альбом, который определенно способен растрогать каждого слушателя.



Постановки

«Роковые яйца»

25 мая. Театр им. Качалова. 12+

Спектакль «Роковые яйца» поставлен по мотивам фантастической повести Михаила Булгакова и пропитан атмосферой фантасмагории. По сюжету профессор Персиков случайным образом открывает красный луч. Луч помогает зародышам развиваться быстрее положенного и увеличивать рост популяции. Но изобретение отбирают, чтобы использовать его на пользу государства — выращивать побольше кур, так как в стране дефицит яиц.

Постановка расскажет зрителям о том, как достижение науки может привести к трагическим последствиям для целого государства.

«Раневская. Сквозь смех и слезы»

31 мая. КЦ «Сайдаш». 12+

Действие спектакля «Раневская: Сквозь смех и слезы» происходит в ее квартире, где она проводит свои последние дни. Все идет своим чередом пока однажды на ее пороге не появляется незнакомка Аннушка. Этот неожиданный случай переворачивает мир талантливой актрисы с ног на голову: заставляет окунуться в череду воспоминаний, а еще открыться новым эмоциям и волнениям.

Постановка пропитана житейской мудростью и глубокими мыслями, которые оставила после себя Фаина Раневская. Зрители насладятся талантливой актерской игрой, которая передаст весь спектр эмоций — от смеха до слез. Это спектакль, который не оставит равнодушным никого.

«Примадонны»

12, 26 мая. Театр на Булаке. 16+

Главные герои — Лео и Джек — актеры. Они шли к ошеломительному успеху, пока однажды не провалили спектакль и не оказались на мели. Из объявления в газете они случайно узнают, что одна старушка-миллионерша уже практически отчаялась найти своих родственниц для того, чтобы оставить им баснословное наследство. Кажется, это подарок судьбы! План вырисовывается сам собой: Лео и Джек решают разыграть очередной спектакль, только уже в реальной жизни. Но все оказалось не так просто. С какими трудностями столкнутся эти авантюристы и раскроется ли их «маленькая» ложь?

«Бег»

15 мая. Театр им. Качалова. 16+

Пьеса «Бег», написанная Михаилом Булгаковым в 1928 году, так и не была поставлена при жизни писателя. Действия разворачиваются в последние месяцы Гражданской войны: бои за Крым, бегство за границу, тяготы эмиграции в Константинополе, поиски покоя во Франции. На этом пути, в урагане непредсказуемых событий, единственным спасением остается любовь.

Спектакль по мотивам одноименного произведения — это размышление о людях, выбор перед которыми ставит время, о судьбе целого государства, о патриотизме и любви.

«Женитьба»

26 мая. Театр им. Качалова. 12+

Надворный советник Иван Подколесин холост, однако после долгих уговоров своего приятеля Кочкарева соглашается посвататься к купеческой дочери Агафье Тихоновне. Он до конца не уверен в правильности своего решения. Сомнения терзают и невесту: кого из пяти претендентов на руку выбрать, с кем связать свою жизнь. Последний шаг, как всегда, оказывается самым трудным.

Зрители увидят бесконечно смешной и в то же время грустный рассказ о том, как отчаянная попытка обрести счастье оборачивается горькой историей об одиночестве.

Выставки

Музей истории государственности Татарстана

До 31 мая. Музей истории государственности Татарстана. 16+

Экспозиция Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан посвящена развитию становления государственности, происхождению татарского народа, религии, традициям и обычаям. Выставка рассказывает о двухтысячелетней истории Татарстана и знакомит с предметами материальной и духовной культуры татар и их предков.

Гости увидят реконструкции трона казанских ханов, чешскую монету Х века, свидетельства о тысячелетней истории Казани, образцы письменности татар XVI века, выполненные арабской графикой, и другие уникальные экспонаты.



Экспозиция музея Спасской башни

До 31 мая. Музей Спасской башни. 0+

Музей Спасской башни посвящен истории крепости и самой башне на разных этапах. Экспозиция состоит из нескольких разделов из которых посетители узнают историю стен и башен Казанского Кремля, а также познакомятся с изменениями, которые происходили с сооружениями, начиная с Волжской Булгарии и заканчивая нашим временем.

Важная часть экспозиции — история самой Спасской башни. Гости музея увидят, как она менялась, как достраивались ярусы, а также узнают, когда же появились знаменитые часы и звезда. Отдельное внимание уделено постройкам, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Зона свободного плавания»

До 31 мая. Бизоn. 18+

Три художницы уверены, любая фантазия имеет право на существование. Их работы по праву удивляют. Каждый, кто их видит, задается вопросом: как такое можно выдумать?

Посетителей увидят более 50 экспонатов, среди которых их ждет бассейн, установленный прямо посреди выставочного зала. А купаться в нем будут «неаполитанские принцессы», созданные петербургской художницей Наталией Спечинской. Новые масштабные живописные полотна и керамические шары для бильярда, созданные специально для «Бизоnа» молодой ереванской художницей Гаянэ Аветисян. Ее же работы были представлены на Неделе высокой моды в Милане в прошлом году. А уфимская художница Ольга Цимболенко привезла не только картины, а даже скульптуры из папье-маше и старинное трюмо с удивительной историей.

Стендап

Stand-up Show. Лучшее

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая. Stand Up Club Kazan. 18+

На шоу «Лучшее» гости услышат уже проверенный материал от популярных стендап-комиков Татарстана, участников проектов на ТНТ и Paramount Comedy. Стендап-программа «Лучшее» создана специально для тех, кто любит слушать смешные монологи в интернете, но боится, что в реальной жизни будет не так весело.

Стендап — отличный вариант для тех, кто хочет повеселиться с друзьями, забыть о рутине и просто хорошо провести время.

«Опытные комики»

2, 4, 9, 11 мая. «Бухта». 18+

На шоу мастодонты юмора проверят большой объем материала для своих будущих проектов. У комиков будет больше времени на сцене, а значит можно будет лучше проникнуться и понять образ мышления каждого из них. Кстати, состав всегда скрыт, но всегда разнообразен, а значит, прийти и насладиться шутками можно не один раз.

Зрители услышат только качественный юмор, колкие монологи на злобу дня и хорошо проведут время.

Данила Филимонов

16 мая. Stand Up Club Kazan. 18+

Сольный концерт резидента Stand Up Club Kazan Данилы Филимонова — опытного комика и импровизатора, участника телепроекта ТНТ «Импровизация команды». Новый концерт не будет похож на другие, потому что артист подошел к его созданию с новой концепцией. Будут не только шутки, но и взаимодействие со зрителями в новых форматах.

Гости шоу смогут не только насладиться стендап-комедией и импровизацией с нестандартной подачей, но и лично поучаствовать в программе.

Детские

«Приключения Чебурашки»

4 мая. «Экият». 6+

Спектакль по мотивам детской сказочной повести «Крокодил Гена и его друзья», написанной Эдуардом Успенским — это история о важности настоящей крепкой дружбы.

По сюжету в одном городе появился маленький необычный зверек и звали его Чебурашка. Это потому что он все время чебурахался. Добрался он в ящике из-под апельсинов, а поселился в телефонной будке. А еще в этом городе есть зоопарк, в котором работает крокодил Гена. Он был очень одиноким и непременно хотел найти себе друзей, ну или хотя бы одного друга. А потому Гена и подружился с Чебурашкой. Вместе они постоянно попадают в разные приключения. Однажды даже построили Дом дружбы!

Постановка расскажет маленьким зрителям, почему нужно ценить настоящую дружбу, быть добрым и отзывчивым.

«Аладдин»

18 мая. «Экият». 0+

«Аладдин» — постановка по мотивам одноименной арабской сказки из сборника «Книга тысячи и одной ночи».

По сюжету, Аладдин — бедный молодой бездельник. Однажды он встречает колдуна. Тот выдает себя за брата покойного отца Аладдина, портного Мустафы, и обещает парнишке сделать его богатым торговцем. Но на самом деле колдун желает убедить юнца достать волшебную лампу из пещеры-ловушки.

Удастся ли Аладдину разоблачить коварный замысел злого старика и обернуть историю в свою пользу?

«Удивительный чердак»

11 мая. ТЮЗ. 6+

Спектакль «Удивительный чердак» — это история о жизни вещей, оставленных на чердаке. Ведь оказывается, что забытые там предметы знакомятся, общаются, дружат, в общем, ведут свою обыкновенную жизнь. А еще они умеют чувствовать и переживать. Например о том, как долго их будут использовать, любить и какая же участь ждет их потом.

Юные зрители заглянут на чердак и своими глазами увидят жизнь позабытых, но когда-то очень важных вещей. Кстати, сегодня там пополнение — новенькая загадочная коробка.

«Удивительный чердак» — яркая и музыкальная сказка о красоте обыденных вещей, ностальгии и семейных традициях.

«СоюзМультПарк»

До 11 мая. «СоюзМультПарк». 0+

Юные гости парка увидят VR-технологии и мультимедийные экраны. Узнают, как переселить человека в мультфильм, и многое-многое другое, что, безусловно, заинтересует каждого.

Посетители также могут познакомиться с историей мультипликации, посетить обучающие и развлекательные мероприятия, мастер-классы по созданию мультфильмов, а еще пообщаться с настоящими мульт-героями в реальной жизни!

