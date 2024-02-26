В Татарстане почти на 3% выросли продажи крепкого алкоголя

В Татарстане на 2,8% увеличились розничные продажи крепких спиртных напитков в 2023 году. Показатель вырос с 8,7 до 9,9 л на душу населения в год, следует из исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Реального времени»).

За год выросли и продажи винодельческой продукции — с 3,6 до 3,8 литра на душу населения. Рост составил 6,1%. Речь идет не только винах, но и о ликерах, а также винных напитках из винограда.

Потребление пивной продукции выросло незначительно — на 0,6%. В среднем на душу населения в год в регионе потребляется около 58,4 литра пива.

Розничные продажи в России крепких спиртных напитков в 2023 году увеличились на 3,6%, до рекордных 7,2 л на душу населения.

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