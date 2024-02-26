Рустам Минниханов проверил строительство станции «10-й микрорайон» Казанского метрополитена

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня утром раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил строительную площадку станции «10-й микрорайон» Казанского метрополитена. На участке, где ведутся работы, пересекаются улицы Юлиуса Фучика и Академика Завойского. О прогрессе работ мэру Казани Ильсуру Метшину и главе республики рассказал генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

Тоннелепроходческий комплекс «Айсылу» уже достиг станции «10-й микрорайон». В присутствии Рустама Минниханова был дан старт работе тоннелепроходческого комплекса на следующем участке — от станции «10-й микрорайон» до станции «Улица Юлиуса Фучика».

Ранее на строительстве станции метро «10-й микрорайон» в Казани произошла трагедия. По предварительным данным прокуратуры, бетонщик упал в металлическую емкость на дне котлована и скончался до приезда медиков.

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Разиль Самигуллин