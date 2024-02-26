Россия с начала текущего года нарастила производство сахара до 6,6 млн тонн

С начала текущего сельхозгода объем производства сахара в России достиг 6,6 млн тонн. Это на 0,7 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2022—2023 годов. По данным Евразийской сахарной ассоциации, страны ЕАЭС должны произвести порядка 7,6 млн тонн сахара в этом сезоне.

Ранее аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» сравнили статистику по потреблению сахара в 2022 и 2023 году, чтобы выяснить, сколько сахара съедают россияне и в каком регионе живет больше всего сладкоежек.

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Разиль Самигуллин