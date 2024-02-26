Профессор назвал профессии, которые заменит искусственный интеллект

В ближайшем будущем искусственный интеллект сможет заменить лишь профессии с исключительно рутинными задачами. Такое мнение выразил профессор РАН и Сколтеха, генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец.

— Одна из них — оператор кол-центра, чьи задачи не выходят за рамки предоставления справочной информации. Но, как и при любой технологической революции, наряду с упразднением профессий появляются новые — и значительно больше. Ключевое условие: люди должны уметь работать с новыми технологиями. То есть художник или дизайнер, который не владеет нейросетями, может быть заменен на дизайнера, который умеет работать с ними, — сказал он в интервью RT.

По мнению эксперта, в будущем не останутся профессии, в которых не будет задействован ИИ. Исключением являются работы, которые связаны с физическим трудом.

— Могу привести конкретную профессию, в которой ИИ точно не заменит человека, — это хирург. Когда речь идет о хирургических операциях, необходимо учитывать сложную динамику и высокое количество принимаемых решений — сегодня технологии не способны заменить реального эксперта, — считает собеседник.

Как добавил профессор, искусственный интеллект должен не заменять человека, а помогать ему.

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