Максут Шадаев возглавил оргкомитет по подготовке и проведению форума Kazan Digital Week — 2024

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил организационный комитет по подготовке и проведению международного форума Kazan Digital Week — 2024. Как и в прошлом году, его председателем назначили министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

Премьер-министр республики Алексей Песошин стал сопредседателем оргкомитета, его замами назначены вице-премьеры Татарстана Шамиль Гафаров и Роман Шайхутдинов, президент Академии наук республики Рифкат Минниханов, а также глава Минцифры республики Айрат Хайруллин. В состав комитета вошли 86 человек. Среди них чиновники как республиканского уровня, так и федерального.



Международный форум Kazan Digital Week — 2024 проведут в столице Татарстана с 9 по 11 сентября.

Максим Платонов

В прошлом году мероприятие проходило в столице Татарстана с 20 по 22 сентября. Миссия форума — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет России.



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