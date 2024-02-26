Казанский «Ак Барс» подписал однодневный контракт с Саввой Скотниковым

Казанский «Ак Барс» подписал однодневный контракт с 17-летним вратарем Саввой Скотниковым. Хоккеисту вручили игровой свитер, а также выделили персональное место в командной раздевалке.

Вратарь системы «Ак Барса» проведет весь день в расположении команды, примет участие в предыгровом собрании, тренировке, а также произведет символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барс» — «Адмирал».

— Савва и его семья — большие герои, своей работой, желанием вернуться на прежний уровень они заслужили этот контракт и попадание в первую команду. Мы всегда готовы поддержать своих воспитанников, для нас важно, чтобы они чувствовали себя частью семьи «Ак Барса», — рассказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

19 июня во время тренировки на частных сборах хоккеист детско-юношеской спортивной школы «Ак Барс» Савва Скотников потерял сознание. В больнице ему диагностировали разрыв аневризмы головного мозга. После нескольких операций он стал приходить в сознание. Сейчас воспитанник клуба самостоятельно ходит и говорит, продолжая бороться с частичным параличом.

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