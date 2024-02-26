В Казани откроют мемориальную доску в честь Марата Садыкова

Фото: Динар Фатыхов

На фасаде здания казанской 7-й горбольницы установят мемориальную доску в честь бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Об этом сказано в постановлении республиканского Кабмина.

На табличку нанесут надписи на русском и татарском языках. На ней будет следующий текст:

— В 2008—2018 гг. главным врачом городской клинической больницы №7 г. Казани работал заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук, министр здравоохранения РТ в 2018—2023 гг. Марат Наилевич Садыков.

Минздраву Татарстана поручено определить балансодержателя мемориальной доски.

Марат Садыков умер 29 января 2023 года. Ему было 53 года. Министерство здравоохранения Татарстана он возглавлял с 2018-го. Посмертно указом президента России Владимира Путина Марат Садыков награжден орденом Пирогова.

С предложением присвоить казанской горбольнице №7 имя Марата Садыкова выступила депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Она выразила надежду, что ее предложение поддержат те, «для кого память о Марате Наилевиче будет долгой и доброй».

В июне прошлого года власти Татарстана увековечили имя Марата Садыкова и присвоили городской клинической больнице №7 в Казани его имя.



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