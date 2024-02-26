В начале 2024 года в России вырос вылов рыбы на 8,2%

В начале 2024 года вылов рыбы в России вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий.

Он уже составил практически 746 тысяч тонн, причем около 88% вылова пришлось на Дальний Восток.

Кроме того, увеличилось и производство рыбопродукции — до 485,1 тысячи тонн. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Анна Уржумова