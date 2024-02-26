С 27 февраля в России под запрет попадут 19 пищевых добавок, включая подсластитель стевия

С 27 февраля 2023 года в России будет запрещено использование 19 видов пищевых добавок. Об этом рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова в беседе с «Лентой.ру».

Среди них оказался подсластитель стевия, который часто рекомендуют сторонникам здорового образа жизни, в том числе из-за его низкой калорийности.

При этом стевиолгликозид Е960, также известный как стевия, не попал в список запрещенных добавок, поэтому его использование в производстве останется законным.

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Анна Уржумова