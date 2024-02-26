Чемпионом «Игр будущего» в дисциплине «Мир танков» стала российская команда Beyond

Российская команда Beyond выиграла турнир в дисциплине «Мир танков» на «Играх будущего» в Казани. В решающем матче они одолели соотечественников из команды ENEMY со счетом 7:1.

Бронзовым призером соревнований стала белорусская команда SOLNCE. В матче за третье место они переиграли россиян из WhoCares? — 5:2.

Призовой фонд чемпионата составил $500 тысяч. Победителям досталось $175 тысяч, серебряным призерам — $100 тысяч, бронзовым — $75 тысяч.

Всего за победу в «Мире танков» боролись 8 команд из России, Белоруссии и Казахстана.

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