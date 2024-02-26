Кабмин России выделит свыше 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников

Правительство выделит 4 млрд рублей на выплаты для отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников. Они будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет, сообщает пресс-служба Кабмина.

Поддержку получат военнослужащие, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур (МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других) и получали пенсию за выслугу лет. Решение позволит возобновить такую социальную поддержку.

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ вступил в силу.

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