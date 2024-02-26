Российский магазин приложений может появиться на устройствах Apple

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил о достижении предварительного соглашения с Apple о возможности создания российского магазина приложений. Недавно Европейский союз принял норму, обязывающую Apple открывать свои телефоны для сторонних магазинов.

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Минцифра готовит законопроект для Госдумы, который позволит запустить российский магазин приложений в экосистеме Apple.

Подобная инициатива уже была реализована в Евросоюзе, после чего Apple установила условия для запуска альтернативного магазина: контроль за безопасностью контента и требование аккредитива на 1 миллион евро. Также жителям ЕС ограничили возможность работы с веб-приложениями.

По информации Шадаева, подобная ситуация обсуждается и в России. Минцифра активно работает над iOS-версией RuStore, которая должна соответствовать финансовым требованиям Apple.

Предварительное соглашение с американской компанией уже достигнуто, что, по мнению Шадаева, может обеспечить сохранение Apple на российском рынке в будущем. Шадаев надеется, что Минцифра учитывает эти риски и предусматривает соответствующие механизмы защиты в законопроекте.

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Анна Уржумова