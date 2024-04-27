День в истории 27 апреля: фигурное катание включили в ОИ, Всероссийский субботник, смерть создателя эсперанто
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 27 апреля 2024 года
27 апреля проходит Всероссийский субботник, отмечаются День российского парламентаризма и Международный день ветеринарного врача, 49 лет назад женщина впервые заработала очки «Формулы-1» и заняла 6-е место в Гран-при, 107 лет назад скончался польский врач и лингвист, создатель эсперанто Людвик Заменгоф, 112 лет назад родилась советская переводчица Нора Галь, которая перевела на русский язык «Маленького принца», 116 лет назад фигурное катание впервые включили в программу Олимпийских игр, 159 лет назад произошло одно из крупнейших кораблекрушений в истории — затонул пароход «Султана». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Традиционные субботние совещания с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Торжественная церемония вручения лидером республики государственных наград России и Татарстана, приуроченная к Празднику Весны и Труда.
- Центральный республиканский субботник «Эковесна 2024», который посетит Рустам Минниханов.
- Всероссийский субботник-2024.
- Чемпионат России по водному поло: казанский «КОС Синтез» сыграет против команды «Спартак-Волгоград».
Кто родился: Леонид Рошаль и Стас Михайлов
- 1791 — американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе (скончался 2 апреля 1872 года). Разработал азбуку Морзе — всемирно известную систему точек и черт для кодированной передачи сообщений.
- 1822 — 18-й президент США в 1869—1877 годах Улисс Грант. Во время его правления мужская часть черного населения страны получила избирательное право.
- 1912 — советская переводчица Нора Галь (скончалась 23 июля 1991 года). Перевела на русский язык такие произведения, как «Маленький принц» Сент-Экзюпери, рассказы Сэлинджера, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Посторонний» Камю, романы Вулфа.
- 1927 — советский актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР Евгений Моргунов (скончался 25 июня 1999 года). Играл в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Сказка о потерянном времени» и др.
- 1933 — советский и российский педиатр и хирург Леонид Рошаль. Участвовал в спасении детей, пострадавших во время военных действий в Румынии, Ираке, Югославии, Палестине, Чечне, Украине, а также во время землетрясений в Японии, Египте, Афганистане, Турции и Индии. Участвовал в переговорах с террористами во время терактов в театре на Дубровке в 2002 году и в Беслане в 2004 году.
- 1940 — актер татарского театра, народный артист РТ Халим Залялов (скончался 5 июля 2021 года). Прославился еще в 1970-е, сыграв в самом долгом по количеству показов в Камаловском театре спектакле по пьесе Туфана Миннуллина «Четыре жениха Диляфруз». В роли одного из женихов, Шакура, он выходил на сцену более 600 раз.
- 1951 — певица, народная артистка Татарской АССР Зухра Сахабиева. Самая ее известная песня — «Җидегән чишмә», которую ей в конце 1970-х подарили композитор Сара Садыкова и поэт Гумер Баширов.
- 1969 — российский эстрадный певец, народный артист России Стас Михайлов. Многие его песни стали хитами: «Без тебя», «Все для тебя», «Мама», «Позывные на любовь», «Берега мечты», «Ну вот и все», «Ты навсегда моя», «Между небом и землей».
Кто скончался: Фернан Магеллан и основатель Panasonic
- 1353 — великий князь Московский и Владимирский (1340—1353), Новгородский (1346—1353) Семен Гордый (родился 7 сентября 1316 года).
- 1521 — португальский и испанский мореплаватель Фернан Магеллан (родился 20 ноября 1480 года). Он совершил первое в истории кругосветное путешествие.
- 1915 — русский пианист и композитор Александр Скрябин (родился 6 января 1872 года).
- 1917 — польский врач и лингвист, создатель эсперанто Людвик Заменгоф (родился 27 декабря 1859 года).
- 1988 — советский ученый, химик-неорганик, Герой России Валерий Легасов (родился 1 сентября 1936 года). Один из руководителей Курчатовского атомного института, вел работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
- 1989 — японский бизнесмен, основатель корпорации Panasonic Коносукэ Мацусита (родился 27 ноября 1894 года).
- 2007 — советский и российский актер, народный артист СССР Кирилл Лавров (родился 15 сентября 1925 года). Снимался в фильмах «Живые и мертвые», «Эхо дальнего взрыва», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург», «Братья Карамазовы».
- 2016 — советский и российский политолог, журналист, телеведущий Валентин Зорин (родился 9 февраля 1925 года). Брал интервью у таких политиков, как Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Шарль де Голль, Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Генри Киссинджер, Рональд Рейган, Ричард Никсон, Гельмут Коль, Джеральд Форд.
Праздники: День российского парламентаризма и День ветврача
- Международный день ветеринарного врача. Учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру. В России День ветеринарного работника отмечают 31 августа.
- Всемирный день тай-цзи и цигуна. Получил статус международного в 1999 году. Ежегодно в последнюю субботу апреля проходят показательные выступления по всему миру.
- Лазарева суббота. У православных христиан это суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой недели Великого поста. В этот день Православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.
- День российского парламентаризма. Учрежден в 2012 году, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 27 апреля 1906 года (по старому стилю) начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в истории страны демократический институт.
- День образования Республики Саха (Якутия). В этот день в 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе СССР, а в 1992 году вступила в силу новая конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта России. Отмечается с 1999 года.
- День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии. Дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1946 году было создано специальное отделение по охране научно-исследовательских институтов и лабораторий Академии наук СССР, занимающихся исследованиями в области атомной энергетики.
- День вахтовика. Считается, что впервые этот день был отмечен в 2011 году после того, как инициатива учреждения и проведения профессионального праздника вахтовиков получила поддержку среди пользователей социальных сетей, имеющих отношение к подобной работе.
События в истории: крушение самолета под Ленинградом и появление подгузников
- 1702 — Петр I решил привлечь зарубежных специалистов в Россию. Он издал манифест о ввозе иностранцев с обещанием свободы вероисповедания. Прибывшим специалистам обещали сохранение прежнего подданства, право на свободный въезд и выезд, освобождали от налогов и пошлин.
- 1828 — был открыт Лондонский зоопарк. Это один из старейших зоопарков в мире.
- 1865 — пароход «Султана» затонул на реке Миссисипи из-за взрыва парового котла. В результате погибли 1 653 человека. Это одно из крупнейших кораблекрушений в истории.
- 1906 — началась работа первой Государственной думы, в которой от Казанской губернии были представлены 10 человек, включая издателя газеты «Казан мөхбире» Саида-Гирея Алкина, муллу Файзуллу-Кутдуса Миндубаева, а также нескольких крестьян. Уже 9 июля Николай II распустил Думу.
- 1908 — фигурное катание впервые включили в программу Олимпийских игр. Всего в современном фигурном катании выделяют пять дисциплин: мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное фигурное катание, спортивные танцы и групповое синхронное катание. Последняя дисциплина до сих пор не является олимпийским видом спорта, по ней проходит отдельный чемпионат мира. С 2014 года в программу Олимпийских игр включены командные соревнования по фигурному катанию.
- 1961 — была создана общественная организация Советский фонд мира. Учредителями фонда стали Советский комитет защиты мира, Комитет молодежных организаций СССР, Комитет советских женщин, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.
- 1963 — лидер Кубинской революции Фидель Кастро впервые прибыл в СССР.
- 1965 — в США были запатентованы первые одноразовые подгузники. Придумал их химик Виктор Миллз, у которого было трое внуков.
- 1974 — из столицы страны отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. Строить Байкало-Амурскую магистраль поехали комсомольцы из Москвы, Ленинграда и союзных республик.
- 1974 — произошла катастрофа Ил-18 под Ленинградом. После вылета самолета из аэропорта Пулково у него загорелся двигатель. При заходе на посадку пожар усилился, и воздушное судно потеряло управление. Погибли все находившиеся на борту 109 человек — 102 пассажира и семь членов экипажа. Это была крупнейшая авиакатастрофа в Ленинграде и Ленинградской области.
- 1975 — в гонке «Формулы-1» итальянская гонщица Лелла Ломбарди стала шестой в Гран-при. Ломбарди — первая и единственная женщина, которой удалось заработать очки в гонке болидов за всю их историю.
- 1978 — в Афганистане произошла Апрельская революция, в результате чего началась гражданская война. 12 декабря 1979 года в СССР было принято решение ввести в Афганистан войска. Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года.
- 2019 — в Архангельске впервые по России завели дело по закону о фейковых новостях. Его фигуранткой стала активистка Елена Калинина. Дело заведено из-за поста Калининой в сети «ВКонтакте» о месте проведения антимусорного шествия. По мнению правоохранительных органов, женщина знала, что мероприятие не согласовано и не может быть проведено, а значит, распространила недостоверную информацию.
- 2021 — Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией»* и «Фонда защиты прав граждан* в рамках иска о признании организаций экстремистскими. Ходатайство подала прокуратура. Это решение суда означает, что до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры ФБК*, ФЗПГ* и «Штабам Навального»* запрещается размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.
- 2021 — 13-летняя жительница Нижнекамска Эмира Мубаракова получила ответ от королевы Великобритании Елизаветы II на свое письмо. В письме школьница рассказала о себе и задала вопрос Ее Величеству: «Как можно жить такой наполненной и полноценной жизнью, все успевать в наше спрессованное, быстрое время?». В ответ королева поблагодарила девочку за внимание и пожелала успехов.
- 2022 — в Еврейской автономной области открылся первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай. Длина моста — более 2,2 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста — 4,96 километра.
- 2023 — блогера Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу России на автомобиле. Против нее возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты 918 млн рублей налогов.
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