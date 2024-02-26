Прокуратура Татарстана хочет взыскать с директора фирмы свыше 1,3 млн рублей

Прокуратура Татарстана намерена взыскать более 1,3 млн рублей с главы фирмы. Речь идет о директоре казанского филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации Андрее Яшине.

Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, руководитель ООО «Международное сертификационное бюро» и ООО «Русский Регистр-Поволжье» совершил аферу и обманул государство на сумму более 1,3 млн рублей.

— В период с мая по декабрь 2013 года осужденный, действуя умышленно и из корыстных побуждений, предоставил документы с заведомо ложными сведениями об оказанных услугах в рамках контракта с Министерством промышленности и торговли РТ. Таким образом, он обманом похитил деньги и распорядился ими по своему усмотрению, — рассказали в надзорном ведомстве.

В октябре прошлого года Вахитовский суд Казани признал подсудимого виновным и наказал 3 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Но Верховный суд Татарстана изменил приговор. Яшина освободили от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».