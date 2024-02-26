В Татарстане годовая инфляция выросла до 7,34%

В Татарстане в январе 2024 года годовая инфляция выросла до 7,34% после 7,06% в декабре 2023 года. Об этом сообщает Нацбанк Татарстана.

В Приволжском федеральном округе уровень инфляции составил 7,23%, но ниже, чем в целом по России — 7,44%.

На рост инфляции во многом повлияло увеличение затрат производителей и перенос их в цены товаров. В некоторых случаях высокий спрос также способствовал ускорению роста цен. Кроме того, инфляцию разово ускорили факторы на рынке регулируемых услуг.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Татарстане составил 8,52% (после 8,09% в декабре 2023 года).

На непродовольственные товары цены выросли на 5,35% (после 5,20%).

Услуги стали дороже на 8,79% (после 8,59%). Преимущественно это обусловлено изменением тарифов ЖКХ.

Больше всего увеличились цены на плодоовощную продукцию — на 25,86%. Кроме того, стал дороже ремонт и техобслуживание транспорта — на 11,05%, а также услуги связи — на 6,9%.

В комментариях представители Министерства экономики Татарстана отметили, что на рост цен повлияли увеличение затрат у производителей и поставщиков, а также рост стоимости импортных товаров. При этом, по мнению специалистов, на ситуацию могли повлиять и временные дисбалансы спроса и предложения.

Для снижения инфляции необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий, считают эксперты.

По прогнозам Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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Анна Уржумова