За два месяца по трассе М-12 проехали более 4 млн раз

Фото: Динар Фатыхов

С момента открытия движения по трассе М-12 «Восток» на участке между Москвой и Казанью автомобили проехали более 4 млн раз. Статистику за два месяца предоставили в пресс-службе «Автодора».

В этом году трасса М-12 должна связать Казань и Екатеринбург. В следующем году ее продлят до Тюмени.

Президент России Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 до Казани 21 декабря. Дорога протяженностью 810 км до Казани обошлась госказне в 900 млрд рублей. Магистраль должна увеличить ВВП России за 20 лет до 1,8 трлн рублей.



Две недели назад российский президент поручил Кабмину и «Автодору» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе. Представить предложения по определению оптимальных тарифов нужно до 15 марта 2024 года. Сейчас стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составляет 4 481 рубль.

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