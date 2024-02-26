Гендиректора хоккейного «Нефтехимика» внесли в базу сайта «Миротворец»

Гендиректор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов попал в список скандального украинского сайта «Миротворец» (по решению суда запрещен в России). В качестве причин указаны поддержка спецоперации и организация акции поздравления участников СВО.

По аналогичной причине в список попал и президент ХК «Витязь» Михаил Головков.

Игорь Ларионов родился 11 января 1970 года. В октябре 2019 года он стал директором ХК «Нефтехимик», с августа 2022-го года занял пост генерального директора клуба.

«Миротворец» создали в 2014 году по инициативе бывшего советника министра МВД Украины Антона Геращенко. Среди партнеров сайта долгое время числилась СБУ Украины. Сайт известен скандальными публикациями и обнародованием данных журналистов, политиков и других известных лиц.

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