До конца года в Казани отремонтируют 17 школьных пищеблоков

В Казани в этом году отремонтируют 17 школьных пищеблоков. На работу выделят 331 млн рублей, рассказал на «деловом понедельнике» глава департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

Рабочие заменят электропроводку, инженерные сети и оборудование. Еще планируется расширить обеденные залы за счет смежных помещений.

Кроме того, в пяти школах отремонтируют спортивные залы.

Также в Казани планируют отремонтировать шесть школ за 765 миллионов рублей. Но, по мнению Коротихина, для ремонта нужно в несколько раз больше денег.

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