Количество индивидуальных инвестиционных счетов превысило 6 миллионов

Банк России сообщает о росте количества индивидуальных инвестиционных счетов на 15% по итогам 2023 года. Таким образом, их количество превысило 6 млн. При этом приток новых ИИС пришелся на IV квартал, но это не отразилось на увеличении средств на счетах.

Доля пустых брокерских ИИС выросла до 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тысяч рублей. Средний размер счета на брокерском обслуживании увеличился с 74 до 83 тысяч рублей, а в рамках доверительного управления снизился с 210 до 205 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать механизм, который позволит страховать ИИС третьего типа на сумму до 1,4 млн рублей. Согласно поручению главы государства, соответствующая законодательная база должна появиться уже к 1 марта.

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Разиль Самигуллин