Правительство выделило 6 млрд рублей на программу бесплатного переобучения россиян в 2024 году

Из федерального бюджета на бесплатное переобучение россиян в 2024 году потратят 6 миллиардов рублей. Об этом на совещании заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Право на бесплатное переобучение сохраняется для жителей в возрасте 50 лет и старше, неработающих мам детей дошкольного возраста, отдельных категорий молодых людей до 35 лет, ветеранов специальной военной операции, а также безработных или находящихся под риском увольнения.

В этом году участниками программы могут стать россияне, обратившиеся в службу занятости для поиска работы, инвалиды и родителя, а также опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

— Рассчитываем, что принятое решение поможет с кадрами в регионах, в том числе за счет более внимательного отношения к запросам наших предприятий, к нашим работодателям. А тем, кто прошел переобучение, будет проще найти дело по душе, — выразил мнение Мишустин.

В прошлом году программой «Содействие занятости» воспользовались 150 тысяч человек.

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