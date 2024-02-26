Лимит по программе ИТ-ипотеки увеличат до 700 млрд рублей

По программе льготной ИТ-ипотеки общий кредитный лимит планируется увеличить еще на 200 млрд рублей. Таким образом, он составит 700 млрд рублей. На данный момент максимум составляет 500 млрд рублей, это позволяет взять меру поддержки 50 тысячам специалистов.

Благодаря увеличению общего лимита получится дополнительно поддержать не менее 15 тыс. айтишников.

Одним из регионов, где чаще всего берут ИТ-ипотеку, оказался и Татарстан. За время действия подобной соцподдержки в республике ею воспользовалось 2,3 тысячи человек. В среднем это пятый показатель по стране в сравнении с другими регионами. Учитывая все время действия программы, Татарстан составил 3,8% от общего числа ипотек по стране. В конце прошлого года сообщалось, что в Татарстане выдали 1,2 тысячи ИТ-ипотек. С этим показателем республика занимает 5-е место среди регионов России.

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Разиль Самигуллин