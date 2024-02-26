Владимир Путин подписал закон о самозапрете на оформление кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям страны устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. После поправок вступление в силу закона отложили до 15 июля 2025 года. Но затем дату поменяли — до 1 марта 2025 года.

Мера должна помочь защититься от мошенников. Самозапрет можно будет установить не только на сайте «Госуслуги», но и в МФЦ, и банках. Запрет не распространяется на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов с государственной поддержкой.



В первом чтении закон приняли 17 февраля. Второе и третье окончательное чтения проект прошел в Госдуме 20 февраля. На следующий день его одобрили сенаторы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».