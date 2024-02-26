Мошенники начали подделывать сайт «КИВИ Банка»

После отзыва лицензии у «КИВИ Банка» мошенники стали создавать поддельные сайты для обмана его клиентов. Нелегальные сервисы-двойники предлагают вывести средства из кредитной организации за вознаграждение.

Будьте осторожны: такие предложения поступают от мошенников с целью наживы. Завладев деньгами клиентов, они прекращают выходить на связь. На мошеннические действия стоит обращать внимание, если вам обещают слишком выгодные условия или экстренную помощь — скорее всего, перед вами злоумышленники.

Ранее сообщалось, что Депозитарные расписки QIWI PLC (торговый код: QIWI, ISIN: US74735M1080) будут исключены из состава индексов акций Московской биржи с 27 февраля.

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Разиль Самигуллин