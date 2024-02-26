В Казани выбрали даты для проведения сельскохозяйственных ярмарок
Сельскохозяйственные ярмарки в Казани могут провести с 16 марта по 28 апреля. Пока документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Места проведения сельскохозяйственных ярмарок и количество торговых мест на них станут известны позднее.
В прошлом году сельскохозяйственные ярмарки возобновили работу 19 марта. Торговля еженедельно осуществлялась по субботам на 15 площадках города.
В 2023 году на весенних и осенних сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане реализовали продукцию на 1,5 млрд рублей. Весной их проводили до 22 апреля.
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