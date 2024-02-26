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В 22 российских регионах задержали почти 50 предполагаемых пособников террористов

11:46, 26.02.2024

Сотрудники ФСБ задержали в 22 регионах 49 предполагаемых участников террористической сети, собиравших средства для боевиков в Сирии. Об этом пишет RT со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

— На территории 22 российских регионов задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков, — сказано в сообщении.

В ведомстве не уточнили, в каких регионах были задержаны возможные пособники боевиков.

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