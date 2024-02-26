Казанское МУП «Ритуал» закупит гробы за 3 млн рублей
Казанское МУП «Ритуал» закупит гробы за 3 млн рублей, узнало «Реальное время».
Объект закупки — поставка гробов. Заказчик — Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» города Казани. Начальная цена — 2,9 млн рублей.
В состав заказа от 26 февраля входит подробный список всех гробов:
- гроб ламинированный с резьбой — 15 штук;
- гроб ламинированный — 150 штук;
- гроб шестигранный с резьбой «Грек» — 10 штук;
- гроб четырехгранный двухкрышечный — 5 штук;
- гроб четырехгранный «Русский» — 50 штук;
- гроб восьмигранный двухкрышечный — 5 штук;
- гроб увеличенный «Спец» — 20 штук.
Итого 255 гробов. Заявка действует до 13 марта.
В начале этого года стало известно, что в Казани может вырасти стоимость услуг на погребение. Услуги рытья могилы и захоронения оценили в 3 764 рубля 97 копеек.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, обойдется в 2 729 рублей 26 копеек.
Перевозку тела или останков умершего на кладбище из расчета 3 часа оценили в 1 875 рублей 71 копейку.
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