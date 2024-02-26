Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» в 2023 году составила 1,36 млрд рублей

«Таттелеком» подвел итоги своей деятельности в 2023 году. Согласно РСБУ, чистая прибыль ПАО «Таттелеком» составила 1,358 млрд рублей против 1,514 млрд в 2022-м. Чистая прибыль ООО «ТМТ» (бренд «Летай») достигла 452,1 млн рублей с ростом на 47,2% к уровню 2022-го. Совокупная прибыль этих двух компаний составила 1,81 млрд рублей.

Объем выручки Группы компаний увеличился на 6,6% и составил 10,58 млрд рублей в 2023 году, при значении 9,92 млрд рублей годом ранее. Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 4,7% — с 8,411 до 8,810 млрд рублей. Выручка ООО «ТМТ» выросла на 8,2% — с 1,923 млрд рублей в 2022 году до 2,079 млрд рублей в 2023-м.

Снижение рентабельности деятельности Группы обусловлено ростом издержек и увеличением фонда оплаты труда, отметил гендиректор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

— Незначительное снижение рентабельности деятельности Группы обусловлено ростом издержек в связи с удержанием уровня стоимости тарифов на услуги связи и существенным увеличением фонда оплаты труда, который был вынужденно повышен на фоне общей тенденции на рынке. Также продолжается рост стоимости материалов, оборудования и иных ресурсов, необходимых для оказания услуг связи, — рассказал он.

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Артем Гафаров