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И что с этим делать: теневая сторона личности

07:00, 27.04.2024 Сюжет: И что с этим делать
И что с этим делать: теневая сторона личности
Фото: Евгений Федоров

Тень — важное понятие в аналитической психологии. Оно обозначает бессознательные проявления, отвергаемые человеком, но внутренне присущие ему и оказывающие воздействие на его мышление и поведение. Какую функцию теневая сторона выполняет в нашей психике, что составляет содержание тени, как она себя проявляет в нашей жизни и почему так важно осознание и знакомство со своей тенью — в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала вместе с Любовью Колтуновой, клиническим психологом, аналитическим психологом, сексологом.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Автор telegram-канала «Тяжело, а что делать».

Интернет-газета «Реальное время»
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