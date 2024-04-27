И что с этим делать: теневая сторона личности
Тень — важное понятие в аналитической психологии. Оно обозначает бессознательные проявления, отвергаемые человеком, но внутренне присущие ему и оказывающие воздействие на его мышление и поведение. Какую функцию теневая сторона выполняет в нашей психике, что составляет содержание тени, как она себя проявляет в нашей жизни и почему так важно осознание и знакомство со своей тенью — в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала вместе с Любовью Колтуновой, клиническим психологом, аналитическим психологом, сексологом.
Практикующий психолог Альсина Газизова. Автор telegram-канала «Тяжело, а что делать».