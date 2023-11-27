Итоги дня: Путин подписал новый МРОТ, последствия «шторма века» на юге России, рост числа самозанятых в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 27 ноября:
- В результате неблагоприятных погодных условий около 1,9 млн человек остались без электричества в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. В районе поселка Витязево близ Анапы на мель в результате шторма сел сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.
- Президент России Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Доходы бюджета на следующий год утверждены в объеме 35,065 трлн рублей, расходы составят 36,66 триллиона.
- Кроме того, российский лидер подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году он вырастет на 18,5% до 19 242 рублей.
- Российский бизнес до конца ноября заплатит примерно 225 млрд рублей в качестве разового налога на сверхприбыль (windfall tax). Три из четырех компаний, попадающих под действие налога, собираются применить ставку «со скидкой» в 5% вместо 10% до конца ноября.
- В третьем квартале 2023 года российские банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов на общую сумму 1,7 трлн рублей. Кварталом ранее было отражено 6,6 млн атак.
- В Казани среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях за январь — сентябрь 2023 года выросла на 13% в реальном выражении, превысив 73 тысячи рублей. Столица Татарстана по итогам первого полугодия 2023 года поднялась на 4-е место в рейтинге городов-миллионников России по этому показателю.
- С начала 2023 года количество самозанятых в Казани увеличилось почти на 20 тысяч человек. По состоянию на 1 ноября 2023 года в столице Татарстана насчитывалось 101 285 самозанятых. В Татарстане зарегистрировано вдвое больше самозанятых. Напомним, по закону они не обязаны проживать в регионе регистрации, но должны вести в нем свою профессиональную деятельность.
- В Казани с начала 2023 года уровень регистрируемой безработицы снизился почти на треть — с 0,49 до 0,35%, утверждают власти. Количество безработных уменьшилось с 3 178 до 2 261 человека.
- Татарстан занял 4-е место в рейтинге по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). В республике действуют 126 проектов ГЧП на общую сумму 113 млрд рублей. В рамках VI Межрегионального отраслевого форума по государственно-частному партнерству, который проходит в Казани, подписано пять соглашений о сотрудничестве в рамках развития механизма ГЧП.
- На блогера-миллионника Аяза Шабутдинова подали еще 12 заявлений в МВД России. По словам председателя «Общероссийского движения предпринимателей» Андрея Ковалева, в выходные была организована встреча пострадавших от «незаконной деятельности Аяза Шабутдинова и других блогеров».
- В Нижнекамске к уборке снега привлекают условно осужденных, работающих по линии УФСИН. В городе наблюдается острая нехватка водителей-механизаторов, которые задействованы на уборке снега.
- В общественном транспорте Казани началась масштабная замена ручных терминалов оплаты проезда. Новые валидаторы появились уже на нескольких автобусных маршрутах. Пока устройства работают лишь в тестовом режиме, однако уже в феврале 2024 года их планируется ввести в опытную эксплуатацию.
- В Татарстане на 95% готов участок трассы М-12 «Восток» до Казани протяженностью 70 км. Строители уже заканчивают работы на основном ходу дороги.
- Проект первого этапа кольцевого железнодорожного сообщения вокруг Казани снова «провалился», не попав в инвестиционную программу РЖД на 2024 год. Главгосэкспертиза дала отрицательное заключение на проектную документацию, подготовленную по заказу Миндортранса Татарстана. В результате прокладка железнодорожного участка в 9,8 км от Центрального до Северного вокзала, который должен связать в окружное полукольцо станции Восстание, Новое Аракчино и Адмиралтейскую слободу с аэропортом, вновь переносится.
- В Казани ввод жилья за январь — сентябрь 2023 года вырос на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время построили более 1 млн «квадратов».
- В центре Казани напротив ресторана «Пашмир» в скором времени может появиться новый жилой дом. Многоквартирная четырехэтажка займет участок площадью чуть более 4,6 тысячи кв. метров. По соседству с ней на 900 «квадратах» расположится новое торгово-административное здание, а также парковка на 107 машино-мест.
- В Минздраве Татарстана опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что частные клиники перестали делать аборты. В ведомстве сообщили, что в частных медицинских центрах Татарстана не запрещали проводить аборты, но около трети из них отказались от лицензии на такой вид операций.
- В работе II Молодежного научного конгресса стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Казани принимают участие представители 25 государств. В мероприятии задействованы 150 молодых ученых.
- Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что у России есть неоспоримые доказательства поставок токсичных химикатов США и их союзниками на Украину.
- Перемирие в секторе Газа продлили еще на 2 дня. Об этом заявили в МИДе Катара. Палестинское движение ХАМАС подтвердило эту договоренность.
- Правительство Финляндии закроет возможность приема лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией в ближайшее время. Информация об этом появилась в крупнейшей газете страны.
- Венгрия отказалась поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против России таких мер, которые могут угрожать энергетической безопасности самих европейских стран.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД НАТО намерены согласовать 28—29 ноября рекомендации для Украины на пути вступления в альянс.
Ключевые события 642-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Павловка ДНР, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного Запорожской области.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР, а также живая сила и военная техника в 107 районах.
- Уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБюджетБанкиНедвижимость
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