На Аяза Шабутдинова написали еще 12 заявлений в полицию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На блогера-миллионника Аяза Шабутдинова подали еще 12 заявлений в МВД России. Об этом рассказал председатель «Общероссийского движения предпринимателей» Андрей Ковалев.

— Двенадцать новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения, — цитирует его «РИА Новости».

Андрей Ковалев добавил, что организовал встречу пострадавших от «незаконной деятельности Аяза Шабутдинова и других блогеров». Она состоялась в эти выходные.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили 16 октября. Аяз Шабутдинов проходит по восьми эпизодам. Его арестовали 4 ноября, а позднее отправили в СИЗО до 16 декабря.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фигурант уголовного дела считает недоразумением свое задержание. Ситуацию с обыском и возбуждением уголовного дела он назвал «нездоровым сигналом всем предпринимателям».

На прошлой неделе защита Аяза Шабутдинова обжаловала арест блогера. Адвокаты просили смягчить ему меру пресечения и заявили о готовности внести залог в размере 15 миллионов рублей. Суд оставил предыдущее решение без изменений и оставил бизнес-тренера в СИЗО.



Один из учеников Аяза Шабутдинова рассказал «Реальному времени», какие советы дает блогер на своих лекциях, уделяет ли он внимание студентам и справедливо ли его «клеймить мошенником».

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Айрат Назипов