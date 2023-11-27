В Крыму почти полмиллиона человек остались без электричества из-за шторма

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Крыму из-за сильной непогоды без света остались около 500 тысяч жителей. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем telegram-канале.

— Отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1 185, 0,4 — 365, населения — 498 тысяч. Работает 38 бригад, — сообщил он.

Крючков подчеркнул, что самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

В Черноморском районе из-за отключения света жители также остались без воды, была остановлена работа канализации и централизованного отопления, заявила в telegram-канале глава района Наталья Писарева.

Помимо этого, во многих городах оказались повалены деревья, повреждены фасады зданий, транспорт. Из-за шторма есть пострадавшие и среди населения. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра.

По словам синоптиков, скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч.



Сильный шторм бушует и на море, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В грузовом порту Ялты от пирса оторвалась сухогрузная баржа, а в селе Малореченское разрушена набережная.

Понедельник, 27 ноября, в Крыму и Севастополе объявлен выходным днем из-за разбушевавшейся непогоды.



В оперштабе Крыма предупредили, что на полуострове ожидаются ураганный ветер и дожди со снегом. Местных жителей и гостей республики просят оставаться дома и воздержаться от поездок на своем транспорте. В Краснодарском крае, в Анапе, в понедельник отменены занятия в школах и детских садах.



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Илина Хакимова