В России утвердили закон о федеральном бюджете на ближайшие три года

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Доходы бюджета на 2024 год утвержден в объеме 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн, в 2026-м — 34,051 трлн. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.

В течение трехлетнего периода дефицит бюджета не превысит 1% ВВП. В 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025 году — 0,4% ВВП, в 2026 году — 0,8% ВВП.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

17 ноября закон о федеральном бюджете приняла Госдума. Его одобрили 325 депутатов, еще 81 выступил против. Воздержавшихся не было. На прошлой неделе Совет Федерации России одобрил на пленарном заседании закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. За это решение единогласно проголосовали 154 сенатора.



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Айрат Назипов