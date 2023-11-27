Талия Минуллина: «Задача следующего года — начинать двигаться в сфере офсетов»

Офсетные контракты помогут татарстанским производителям наладить гарантированный сбыт своей продукции, а региону — возводить новые объекты и создавать производства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан находится в шаге от тройки регионов-лидеров по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). За пару лет республика переместилась с 67-й строчки в рейтинге на 4-ю. В РТ действуют 126 проектов ГЧП на общую сумму 113 млрд рублей. Первое место в этом списке занимает Москва. Ее результат — инвестиции на сумму более 500 млрд рублей. Как Татарстану войти в топ-3 и какие механизмы могут помочь республике увеличить число проектов ГЧП — в материале «Реального времени».

Объем проектов ГЧП потянул на 4 трлн рублей



По данным АНО «Национальный центр ГЧП», в настоящее время в России реализуются 3 494 проекта с использованием механизма государственно-частного партнерства на общую сумму свыше 5 трлн рублей. Из них частные инвестиции составляют чуть более 3,7 трлн. С большим отрывом лидирует коммунально-энергетическая сфера — 2 767 проектов. За ней следует «социалка» — 505 проектов. По 116 проектов реализуется в транспорте и иных областях.

— Проектов в регионах становится все больше. Если говорить об уже осуществленных инвестициях, то объем приближается к 4 трлн, которые уже физически вложили в объекты. И еще порядка 1,5 трлн планируется уже по заключенным сделкам. Выручка в годовом исчислении — примерно 50% от этого объема, — рассказал исполнительный директор АНО «Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко.

По его словам, очень перспективная ниша — это общественные пространства: парки, набережные, а также тема ливневой канализации — большая проблема для городов.

— Проектов в регионах становится все больше. Если говорить об уже осуществленных инвестициях, то объем приближается к 4 трлн, — рассказал исполнительный директор АНО «Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы очень ждем и давно говорим про сферу здравоохранения. Один на один регионам без федеральной поддержки проектов ГЧП... даже малые проекты в поликлиниках не могут реализовываться. Второе — это ЖКХ. У нас был период, когда применялись разные программы, потом был Фонд развития территорий, он же Фонд развития ЖКХ. Сейчас немного непонятная конструкция — все-таки откуда брать деньги на ЖКХ, — добавил Ткаченко.

С 67-го места на 4-е

В Татарстане в настоящее время работают 126 проектов ГЧП на общую сумму 113 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, открывая пленарное заседание VI Межрегионального отраслевого форума по ГЧП. Такое количество обеспечивает республике четвертое место в тематическом федеральном рейтинге регионов.

Пленарное заседание форума открыл первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— С одной стороны, конечно, мы не в тройке лидеров. Но этому тоже есть объяснение. Татарстан — это регион-донор. Многие социальные проекты мы сегодня делаем за счет средств бюджета. И пустить в них частных инвесторов — это не всегда целесообразно с финансовой точки зрения. Деньги могут быть дешевыми, а могут быть дорогими. Часто финансовые модели государственно-частного партнерства складываются таким образом, что деньги получаются слишком дорогими. Частные деньги. Я имею в виду не только частных инвесторов, частные корпорации, но и банки, конечно, которые тоже участвуют в этой работе, — прокомментировала результат руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) Талия Минуллина.

Тем не менее, по ее словам, Татарстану есть чем гордиться.

— Мы активно продвигаемся. Если вспомнить, пару лет назад мы 67-е место занимали в рейтинге, сейчас — 4-е. Это все-таки большая работа, которую мы проделали. Чем хорош 2023 год в рамках работы по ГЧП для Татарстана? Это, конечно, три школы, которые 1 сентября были сданы в эксплуатацию. Это Казань, Набережные Челны и Арский муниципальный район. Там объем инвестиций — 7,8 млрд рублей. У нас сейчас новые проекты в сфере спорта. Это строительство с учетом федеральных субсидий футбольных манежей. Два мы уже сделали. Это Челны и Альметьевск. Одобрены наши заявки. Сейчас мы подали два новых объекта — Казань и Зеленодольск. Продолжается работа по концессионным соглашениям в сфере ЖКХ. В сфере здравоохранения мы получили в этом году награду как регион, который лучше всех на сегодняшний день выстраивает взаимодействие частного бизнеса и государства в рамках реализации инвестпроектов. Также в этом году республика получила награду за первую платную дорогу. Это концессия, которая уже заключена, и сейчас идет активная фаза строительства Шали — Бавлы. Это крупнейший проект за последние годы в сфере ГЧП, — перечислила Минуллина.

Она добавила, что в настоящее время идет работа в части законодательства.

— В этом году у нас вышли внутренние, региональные документы по офсетным контрактам. В республике мы пока только формируем нормативно-правовую базу. У нас пока нет практики. Поэтому задача следующего года — начинать двигаться в сфере офсетов. Это очень хорошая форма гарантии для инвесторов. Это когда инвестор организовывает реализацию инвестпроекта, фактически свои капвложения, под реальный сбыт, который гарантирует государство, — объяснила глава АИР.

Офсеты для батареек

А вот Москва, занимающая первую строчку федерального рейтинга с общим объемом инвестиций в проекты ГЧП в более чем 500 млрд рублей, работает с офсетными контрактами уже шестой год подряд. Российская столица лидирует и по их количеству — 75% от всех заключенных в России соглашений.

— У нас первый офсет был заключен в 2017 году. Москва является лидером по применению этого механизма, — рассказал исполняющий обязанности руководителя ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Андрей Балук.

По его словам, город гарантирует инвесторам, реализующим проекты в российской столице, долгосрочный сбыт их продукции, ведь такое соглашение заключается сроком до 10 лет.

— Если вы заинтересованы в создании производства высокотехнологичной продукции либо продукции, направленной на импортозамещение, то мы такие гарантии предоставляем. Это помогает сложить экономику проекта, понять, как он будет реализовываться, и реализовать его. Что касается гарантии чистой прибыли в офсетах, то в Бюджетном кодексе есть исключения для таких контрактов. Решение по офсетным контрактам принимается высшим органом исполнительной власти. Фактически бюджетные обязательства мы можем на более длительный период предусмотреть, — отметил Балук.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он добавил, что половина всех офсетных контрактов Москвы — это лекарственные препараты.

— У нас стояла задача в рамках всей страны решить вопрос лекарственной безопасности. Ни для кого не секрет, что 90% лекарственных препаратов делается из импортной субстанции. В этом отношении механизм офсетного контракта позволяет предусмотреть обязательства по локализации производства отечественной субстанции на наших производствах, — подчеркнул глава ГАУИ.

Кроме того, еще порядка 15—20% — это медизделия, продукты питания. Балук рассказал также о заключении крупнейшего в России офсетного контракта, предусматривающего строительство завода по изготовление аккумуляторных батарей.

— Его объем — 172 млрд рублей на 6 лет. Мы договорились с группой компаний «Росатом», с компанией «Рэнера». Они строят у нас завод по производству аккумуляторных батареек. А мы в обмен гарантировали покупку более 150 тысяч батарей для электробусов, для автомобиля «Москвич», для водного транспорта, трамваев, самокатов. Не используя такие механизмы, не получится создавать такие производства. На сегодняшний день аккумуляторные батареи производятся в Китае. Завод еще строится в Калининграде. В текущей ситуации, когда внешние рынки закрыты и мы можем наших производителей поддержать за счет внутреннего спроса, это единственный инструмент, который позволит бизнесу полноценно реализовать свои проекты, — уверен Балук.

Москва зовет на рынок

Кроме того, он напомнил о существовании еще одного механизма, который предусмотрен законодательством, но не используется.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Это межрегиональные офсетные контракты. Два соглашения мы уже заключили. Первые — с Самарской областью и Республикой Карелия. В ближайшее время подпишем третье. Механизм очень интересный с точки зрения развития и помощи регионам со стороны Москвы как крупнейшего заказчика в России, — поделился глава ГАУИ.

Он акцентировал внимание, что двери агентства открыты для инвесторов из Татарстана.

— Мы очень заинтересованы с Республикой Татарстан такой проект реализовать, посмотреть инвесторов, которые здесь уже реализуют свои проекты и поставляют свою продукцию для нужд города Москвы, — резюмировал Балук.

О поддержке инвесторов говорил и Максим Ткаченко. Он акцентировал внимание на текущей ключевой ставке и ее негативном влиянии на механизм ГЧП.

— При ключевой ставке в 15% и ставке выше 20% по проектам — это заградительный барьер для любого ГЧП в мире. Не существует ГЧП в таких показателях. Либо мы должны развивать механизм субсидирования процентной ставки, либо существенно увеличивать объем бюджетного плеча в проектах, чего бы не хотелось делать, либо должны предлагать льготные инструменты фондирования, как «Дом.РФ». Но и ставка «Дом.РФ» существенно вырастет из-за текущего ключа. И это серьезный вызов для рынка, — предупредил глава «Национального центра ГЧП».