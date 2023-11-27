Ввод жилья в Казани увеличился на 45%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани ввод жилья за январь — сентября 2023 года вырос на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

За девять месяцев 2023 года в столице Татарстана ввели в эксплуатацию более 1 млн «квадратов» жилья. Построили за этот период 15 595 новых квартир и 1 343 индивидуальных дома.

По вводу жилья Казань улучшила свои позиции, заявил Ильдар Шакиров. С 7-го места она переместилась на 3-е, уступив Краснодару и Новосибирску.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» крупными и средними предприятиями Казани, за январь — сентябрь 2023 года составил 43 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 19% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

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Татьяна Демина