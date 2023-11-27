Бизнес в России заплатит со скидкой 225 млрд рублей налога на сверхприбыль

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Российский бизнес до конца ноября заплатит примерно 225 млрд рублей в качестве разового налога на сверхприбыль (windfall tax). Об этом сообщил «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

По его словам, применить ставку «со скидкой» в 5% вместо 10% до конца ноября собираются три из четырех компаний, попадающих под действие налога.

Как ранее сообщал глава Минфина Антон Силуанов, пока российский бюджет получил по налогу на сверхприбыль 40 млрд рублей из ожидаемых 300 млрд рублей. По его словам, основной период оплаты налога ожидается в ноябре — декабре.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Некоторые компании уже доложили об уплате налога по сниженной ставке — например, «Норникель» (в сумме около 8,3 млрд рублей) и HeadHunter (268 млн).

Эксперты, которых опросило издание, предполагают, что часть компаний все же сделает выбор в пользу более позднего платежа — например, если предприятию нужна рублевая ликвидность до конца года.

Налогом на сверхприбыль облагаются компании, чья средняя прибыль за два предыдущих года оказалась больше 1 млрд рублей. Он установлен на уровне 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021—2022 годы над показателями 2018—2019 годов. Его нужно заплатить до 28 января 2024 года, однако если компании внесут деньги до 30 ноября, то ставка ставка составит 5%.

Всего такой налог должны заплатить порядка 2,5 тысячи компаний.



В Федеральной налоговой службе (ФНС) ранее рассказали, что в бюджет России по итогам 2023 года ожидается около 46 трлн рублей налоговых поступлений.

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Илина Хакимова