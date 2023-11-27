В Казани уровень регистрируемой безработицы упал почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани с начала 2023 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти на треть. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— С начала года в Казани наблюдается снижение уровня регистрируемой безработицы на 29%. Количество безработных уменьшилось с 3 178 до 2 261 человека. Уровень безработицы снизился с 0,49% до 0,35%, — сказал он, заявив что показатель продолжает уменьшаться.

Ильдар Шакиров сообщил, что в Казани на 1 октября сформирован пакет вакансий от 1,3 тысячи крупных, средних и малых компаний. Они предлагают свыше 18 тысяч рабочих мест. Наибольшее количество вакансий представлено в промышленности — 3,4 тысячи, транспорт и логистика — 1,77 тысячи, образование — 1,5 тысячи, торговля — 1,7 тысячи и здравоохранение — более тысячи.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Ильдар Шакиров заявил, что, по состоянию на 1 ноября 2023 года, в столице Татарстана насчитывалось 101 285 самозанятых. С начала года их стало больше на 20 тысяч.



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Татьяна Демина