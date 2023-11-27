В центре Казани рядом с озером Кабан появится жилая четырехэтажка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани напротив ресторана «Пашмир» в скором времени может появиться новый жилой дом. Многоквартирная четырехэтажка займет участок площадью чуть более 4,6 тысячи кв. метров. По соседству с ней на 900 «квадратах» расположится новое торгово-административное здание, а также парковка на 107 машино-мест.

ТЦ, мечеть и набережная: что будет окружать новый дом

С северо-востока территория под будущий дом граничит с улицей Марселя Салимжанова — магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения. На юго-востоке находится внутриквартальный проезд по улице Нурсултана Назарбаева, с юго-запада улица Хади Такташа, считающаяся улицей местного значения.

Общая площадь формируемого участка составляет 297,4 тысячи кв. метров. Она включает в себя несколько десятков уже построенных зданий: три детских сада, две школы, пожарную часть, общежитие и другие многоквартирные дома. Таким образом, новый жилой дом уже обеспечен практически всей необходимой инфраструктурой.

В целом три существующих детских сада рассчитаны на 440 мест. Потребность уже имеющихся домов оценивается в 368 мест, а новой застройки — в 14. Что касается школ, то при потребности в 778 мест, в них есть 1,2 тысячи. Планируется, что дети из новостройки займут еще 29 мест. Так как образовательные учреждения смогут принять новых несовершеннолетних жильцов, строительство новых проектов не предусмотрено.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Примыкать к новому дому будет пожарная часть №1, а вместе с ней и сквер Хади Такташа. Помимо этих объектов возле еще не построенного ЖК находятся остановка общественного транспорта «Улица Марселя Салимжанова», Закабанная мечеть, торгово-офисный центр Suvar Plaza и набережная озера Кабан.

Строительство дома потребует появления новой дороги

Несмотря на плотную застройку и уже имеющееся количество инфраструктурных объектов, для жилого комплекса планируется проведение масштабных работ по устройству инженерных сетей. Например, для проведения трубопроводов водоснабжения, отопления и водоотведения намерены изъять 109 земельных участков. Все они — часть дорожного полотна, а потому проведение труб потребует временного ограничения дорожного движения.

Также, чтобы решить проблему с нарастающим трафиком, запланировано строительство автодороги, которая свяжет улицы Туфана Миннуллина и Хади Такташа. Вместе с ней предполагается и возведение озелененного бульвара площадью 9,2 тысячи квадратных метров.

Участок под застройку не первый год огражден забором из профнастила и находится под охраной. На картинке 2022-й, более ранние фотографии с забором датируются 2009-м. скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

Все эти работы также потребуют замены нескольких десятков водопроводных колодцев — старые демонтируют. Их подключат к новым участкам хозяйственно-бытовой канализации, которая, в отличие от большинства местных сетей, построенных несколько лет назад, будет выполнена из полиэтиленовых труб.

Что касается сетей электроснабжения, то они останутся на месте. К новому дому лишь проложат дополнительную кабельную линию, идущую от местной трансформаторной подстанции. К ней же подключат и планируемое торгово-административное здание.

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Максим Кокунин