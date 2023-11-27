В центре Казани рядом с озером Кабан появится жилая четырехэтажка
Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани напротив ресторана «Пашмир» в скором времени может появиться новый жилой дом. Многоквартирная четырехэтажка займет участок площадью чуть более 4,6 тысячи кв. метров. По соседству с ней на 900 «квадратах» расположится новое торгово-административное здание, а также парковка на 107 машино-мест.
ТЦ, мечеть и набережная: что будет окружать новый дом
С северо-востока территория под будущий дом граничит с улицей Марселя Салимжанова — магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения. На юго-востоке находится внутриквартальный проезд по улице Нурсултана Назарбаева, с юго-запада улица Хади Такташа, считающаяся улицей местного значения.
Общая площадь формируемого участка составляет 297,4 тысячи кв. метров. Она включает в себя несколько десятков уже построенных зданий: три детских сада, две школы, пожарную часть, общежитие и другие многоквартирные дома. Таким образом, новый жилой дом уже обеспечен практически всей необходимой инфраструктурой.
В целом три существующих детских сада рассчитаны на 440 мест. Потребность уже имеющихся домов оценивается в 368 мест, а новой застройки — в 14. Что касается школ, то при потребности в 778 мест, в них есть 1,2 тысячи. Планируется, что дети из новостройки займут еще 29 мест. Так как образовательные учреждения смогут принять новых несовершеннолетних жильцов, строительство новых проектов не предусмотрено.
Примыкать к новому дому будет пожарная часть №1, а вместе с ней и сквер Хади Такташа. Помимо этих объектов возле еще не построенного ЖК находятся остановка общественного транспорта «Улица Марселя Салимжанова», Закабанная мечеть, торгово-офисный центр Suvar Plaza и набережная озера Кабан.
Строительство дома потребует появления новой дороги
Несмотря на плотную застройку и уже имеющееся количество инфраструктурных объектов, для жилого комплекса планируется проведение масштабных работ по устройству инженерных сетей. Например, для проведения трубопроводов водоснабжения, отопления и водоотведения намерены изъять 109 земельных участков. Все они — часть дорожного полотна, а потому проведение труб потребует временного ограничения дорожного движения.
Также, чтобы решить проблему с нарастающим трафиком, запланировано строительство автодороги, которая свяжет улицы Туфана Миннуллина и Хади Такташа. Вместе с ней предполагается и возведение озелененного бульвара площадью 9,2 тысячи квадратных метров.
Все эти работы также потребуют замены нескольких десятков водопроводных колодцев — старые демонтируют. Их подключат к новым участкам хозяйственно-бытовой канализации, которая, в отличие от большинства местных сетей, построенных несколько лет назад, будет выполнена из полиэтиленовых труб.
Что касается сетей электроснабжения, то они останутся на месте. К новому дому лишь проложат дополнительную кабельную линию, идущую от местной трансформаторной подстанции. К ней же подключат и планируемое торгово-административное здание.
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