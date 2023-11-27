На крупных и средних предприятиях Казани зарплата выросла на 13%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях за январь — сентябрь 2023 года выросла на 13% в реальном выражении. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— Среднемесячная заработная плата за девять месяцев 2023 года на крупных и средних предприятиях превысила 73 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении на 18%, в реальном — на 13%, — заявил он.



По его словам, Казань по итогам первого полугодия 2023 года улучила свою позицию в рейтинге городов-миллионников России по размеру среднемесячной зарплаты. С 6-го места город поднялся на 4-е, уступив Екатеринбургу, Красноярску и Новосибирску.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Ильдар Шакиров также рассказал, что основные показатели социально-экономического развития Казани не только не ухудшились, но и показали рост по основным показателям. За девять месяцев 2023 года индекс промышленного производства оценивается в 103,3%.



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Татьяна Демина