Банки предотвратили мошеннические операции почти на 1,7 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В третьем квартале 2023 года российские банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов на общую сумму 1,7 трлн рублей. Кварталом ранее было отражено 6,6 млн атак, сообщили в пресс-службе ЦБ.



В июле — сентябре активность мошенников выросла — им удалось провести 288,8 тысячи операций без согласия клиентов. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала. Вместе с тем ущерб от действий мошенников снизился на 11,3% и составил 3,6 млрд рублей.

В июле — сентябре на 141,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались мошенниками, направили блокировку.

— Одной из наиболее популярных схем у мошенников остаются звонки и письма от имени сотрудников Банка России, в том числе через мессенджеры. За восемь месяцев этого года мы получили 24,5 тысячи вопросов и обращений от людей, которые столкнулись с подобной проблемой, — указал регулятор.

Преступники разработали новую схему мошенничества. Они предлагают россиянам вакансию аналитика и приглашают на «обучение» в офис. После соискателю предлагают перевести деньги на специальный счет.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко