На II Молодежный научный конгресс стран ОИС в Казани прибыли представители 25 государств

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В работе II Молодежного научного конгресса стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Казани принимают участие представители 25 государств. В мероприятии задействованы 150 молодых ученых, сообщил на церемонии открытия форума замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский.

— О тесном взаимодействии с государствами-членами ОИС свидетельствует возрастающее год от года количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, а также двусторонних соглашений о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, — приводит его слова пресс-служба мэрии.

Он подчеркнул, что отношения России со странами организации основываются на богатом опыте многогранного и взаимовыгодного сотрудничества.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Научный конгресс стран ОИС будет проходить в Казани два дня.

В конце августа в столице Татарстана прошел II Казанский глобальный молодежный саммит. В нем участвовали 140 делегатов из 30 стран мира, в том числе из Турции, Ливии, Таджикистана, Ливана, Сенегала, Палестины и Камеруна.

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Айрат Назипов