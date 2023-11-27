С начала года количество самозанятых в Казани увеличилось почти на 20 тысяч
С начала 2023 года количество самозанятых в Казани увеличилось почти на 20 тысяч человек. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
По состоянию на 1 ноября 2023 года, в столице Татарстана насчитывалось 101 285 самозанятых. На аналогичную дату прошлого года их в Казани проживало 81 333.
Ильдар Шакиров также рассказал, что объем розничной торговли в Казани по итогам января — сентября 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%. Он составил 223 млрд рублей.
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