С начала года количество самозанятых в Казани увеличилось почти на 20 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

С начала 2023 года количество самозанятых в Казани увеличилось почти на 20 тысяч человек. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.



По состоянию на 1 ноября 2023 года, в столице Татарстана насчитывалось 101 285 самозанятых. На аналогичную дату прошлого года их в Казани проживало 81 333.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Ильдар Шакиров также рассказал, что объем розничной торговли в Казани по итогам января — сентября 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%. Он составил 223 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина