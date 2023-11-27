В России заявили о неоспоримых доказательствах передачи Киеву токсичных химикатов из США

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У России есть неоспоримые доказательства поставок токсичных химикатов США и их союзниками на Украину, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.



— Такие токсичные химикаты передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наемникам… Есть также сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав РФ, — приводит его слова ТАСС.

5 ноября российским войскам удалось поразить цели на украинских аэродромах. Под удар попали объекты в Днепропетровской и Полтавской областях.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страна никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной:

— Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса, — напомнил президент.

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Маргарита Головатенко