В Казани подписали пять соглашений о сотрудничестве в рамках развития механизма ГЧП

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В рамках VI Межрегионального отраслевого форума по государственно-частному партнерству, который проходит в Казани, подписано ГЧП. В их числе меморандум о намерении между Министерством спорта Татарстана, Агентством инвестиционного развития республики и АО «Мой спорт» на общую сумму 39,886 млн рублей, а также меморандум о намерении по реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры между Минспорта региона и ООО «Аква-регион».

Кроме того, Агентство инвестиционного развития Татарстана и московское ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» договорились сотрудничать в области ГЧП. Исполняющий обязанности главы столичного ГАУИ Андрей Балук заявил, что москвичи готовы заключать офсетные контракты с производителями и инвесторами из Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также на Межрегиональном отраслевом форуме по государственно-частному партнерству Удмуртия и группа компаний «Основа» заключили соглашение по развитию инфраструктуры массового спорта с привлечением внебюджетных источников на общую сумму 1,7 млрд рублей.

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Галия Шакирова