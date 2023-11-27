Перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Катара.

— Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня, — сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Палестинское движение ХАМАС подтвердило договоренность о продлении перемирия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включает в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем.

22 ноября ХАМАС объявило об освобождении гражданина России. Там поблагодарили российского лидера Владимира Путина за «поддержку палестинского дела».



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Айрат Назипов