В Татарстане опровергли введение запрета на аборты в частных клиниках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

СМИ опубликовали данные об ограничении абортов в России и назвали Татарстан одним из регионов, в которых частные клиники перестали делать аборты. Как сообщили в Минздраве республики, в частных медицинских центрах Татарстана не запрещали проводить аборты, но около трети их них отказались от лицензии на такой вид операций, сообщает «РИА Новости».



— Запрета для частных клиник нет, но все медучреждения должны строго соблюдать требования федерального законодательства. За последние два месяца в Татарстане количество частных клиник, отказывающихся от проведения абортов, существенно не изменилось, — указал изданию представитель Минздрава региона.

Там отметили, что в ряде случаев после проведения процедуры прерывания беременности в частных клиниках у пациенток наблюдаются осложнения. Впоследствии женщин направляют для оказания специализированной помощи в государственные больницы.

Собеседник агентства отметил, что работа в части усиления контроля за проведением абортов в частных клиниках продолжается во взаимодействии с другими ведомствами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре детский омбудсмен Татарстана предложила ввести новые меры комплексной социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации и решились на аборт. По мнению Ирины Волынец, меры поддержки должны предусматривать возможность предоставления жилья на необходимый период, а также питания, одежды, медикаментов, содействие в трудоустройстве, сопровождение соцслужбами, психологическую помощь будущей маме и помощь с ребенком.

В Минздраве Татарстана указывали, что планируют усилить контроль за проведением абортов в коммерческих клиниках. В министерстве сообщили, что у женщин после проведения абортов в частных клиниках наблюдались случаи осложнений, из-за чего пациенток доставляли в больницы для оказания специальной помощи. Количество таких случаев в Минздраве называть не стали, но отметили, что ситуация находится на контроле.

Вопрос об абортах в последнее время все чаще поднимают на федеральном уровне. Например, сенатор Ольга Ковитиди предложила установить уголовную ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности.

Решения, касающиеся прерывания беременности, принимают в других российских регионах. 22 ноября в Калининграде приняли закон о запрете склонения к абортам в регионе.

«Реальное время» выяснило, что за 10 месяцев 2023 года в Татарстане на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшилось число легальных абортов.

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Маргарита Головатенко