В результате непогоды на юге России без электричества остались 1,9 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В результате неблагоприятных погодных условий около 1,9 млн человек остались без электричества в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.



К аварийно-восстановительным работам привлекли 680 бригад — это более 2,1 тыс. человек и 783 единицы специальной техники. Работы по восстановлению усложняют последствия непогоды.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия бушевала в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пострадали несколько десятков человек, как минимум один погиб. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.

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Маргарита Головатенко