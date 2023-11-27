Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно документу, в 2024 году он вырастет на 18,5%, или до 19 242 рублей.

Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Со следующего года его размер поднимут на 3 тысячи рублей.

С 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (сейчас — 42%).

realnoevremya.ru (архив)

Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 2024 года в размере 19 242 рубля внесли в Госдуму в конце сентября. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказывала, что повышение МРОТ на 18,5% позволит поднять зарплаты более 4 млн россиян. Позднее депутаты приняли законопроект о повышении МРОТ, а на прошлой неделе сенаторы одобрили его.

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Айрат Назипов