Близ Анапы на мель из-за шторма выбросило сухогруз под флагом Белиза

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В районе поселка Витязево близ Анапы на мель из-за прошедшего шторма сел сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Об этом сообщили в telegram-канале Росморречфлота.

— Как сообщил капитан судна, на борту находился 21 человек экипажа, граждане Ирландии, Индии и Египта, — говорится в сообщении.

По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно находилось в морском порту Тамань, где ожидало погрузки ячменя для отправки в Египет. Но, получив штормовое предупреждение, сухогруз перешел на якорную стоянку.

Однако сильный ветер и волна сорвали судно с якорей вчера около 23.00 мск, к 01.00 мск сегодняшнего дня оно село на мель около берега.

В Росморречфлоте добавили, что по состоянию на утро понедельника судно находится на мели на ровном километре напротив берега. Морские спасатели совместно с МЧС России разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что сухогруз сел на мель в 440 метрах от берега из-за проблем с двигателем.

На юге России, в том числе и в Краснодарском крае, разыгралась сильная непогода. В Анапе в понедельник отменены занятия в школах и детских садах. Объявлено штормовое предупреждение в Крыму, из-за непогоды без света остались около 500 тысяч жителей. Местных жителей и гостей республики просят оставаться дома и воздержаться от поездок на своем транспорте.

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Илина Хакимова