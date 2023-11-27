Нижнекамск привлекает к уборке снега условно осужденных

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске к уборке снега привлекают условно осужденных, работающих по линии УФСИН, сообщил мэр города Рамиль Муллин на еженедельном совещании.



Он отметил, что в городе — острая нехватка водителей-механизаторов, которые задействованы на уборке снега. На 80 единицах техники порядка 60 водителей.

Муллин отметил, что прошедшая неделя была сложной, практически за четыре дня выпала полуторамесячная норма осадков:

— Этот год начинается с большого экзамена для наших коммунальщиков. Мы в последние годы серьезно обновили технику, в наличии у нашего МУПа свыше 80 единиц техники, из них — более 50 единиц специализированной, которая направлена на уборку основных, магистральных и внутриквартальных дорог. Также мы обновили парк транспорта и привлекли довольно серьезное количество техники по аутсорсингу. Несмотря на такое количество техники, неделя была достаточно сложной. По линии МЧС погодные условия проходили как штормовое предупреждение, — приводит слова мэра Chelny-biz.ru.

realnoevremya.ru (архив)

Глава города указал, что в прошлом году механизатором повысили зарплату до 50 тысяч рублей.

— Работая в таком авральном режиме, они получают и 60, и 70, и 80 тысяч. И на такую зарплату мы не можем привлечь людей.

По его словам, такая же ситуация возникает в других сферах, где нужны водители — это пассажирские перевозки и скорая помощь.

В октябре мэр Казани Ильсур Метшин указывал, что город остался не удовлетворен итогами работы и зимнего содержания в прошлый зимний период. В частности, это коснулось нехватки дворников и водителей. Об этой же проблеме рассказали все присутствующие на совещании главы МУПов.

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Маргарита Головатенко